“Sim, o aeroporto da Madeira enfrenta uma situação anacrónica, em que a tecnologia que hoje existe nas aeronaves e aeroporto, estão limitadas por uma legislação de 1964, e onde apenas o medo de actuação política pode justificar a inexistência de acção”.

A declaração foi feita por Pedro Costa Ferreira na cerimónia de encerramento do 44.º Congresso Nacional da APAVT que decorreu até ontem, em Ponta Delgada, nos Açores, e que desde quinta-feira mobilizou mais de 600 participantes que quiseram debater os desafios do crescimento do Turismo.

O presidente da APAVT fez um discurso em que falou de problemas concretos. Do aeroporto de Lisboa que “é um problema e não adianta virem dizer que estamos a falar sempre da mesma coisa”. Do crescimento anterior que “não garante o crescimento futuro, e isso não tem nada que ver com falta de auto-estima, tem que ver com percepção do futuro e planeamento”. Do final de ciclo, que “nada tem a ver com a perspectiva de decrescimento mas sim com a vontade de continuar a crescer!”.

Daí a mensagem final: “É porque queremos crescer no futuro que temos que ter melhores estatísticas; é por querermos crescer no futuro, que seria importante acordarmos num critério de acompanhamento da actividade; e sim, tudo indica que o acompanhamento da receita parece ser o critério mais razoável. É por querermos crescer no futuro que devemos combater a politização do turismo, a híper regulamentação ou a esquizofrenia legislativa”. RMO