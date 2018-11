A crescente inoperacionalidade do aeroporto da Madeira “é um problema nacional, com fortíssimas repercussões internacionais” até porque a quase totalidade das 50 companhias que aqui operam são estrangeiras. Essa é a convicção assumida de forma quase consensual por vários intervenientes no 44.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT)...