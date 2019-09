O piloto madeirense Adriano Santos, fazendo equipa com o continental Daniel Jorge, que é também o preparador da viatura da Ash Team, aos comandos do seu Crawler BJ 40, classificou-se na 5.ª posição do GRAF Adventure Series, prova internacional de trial 4x4, realizada nos dias 18 a 21 de Setembro, em Mangualde.

Numa competição onde participaram 22 equipas, provenientes de Portugal,...