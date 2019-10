Adriano Santos conquista título ibérico de super proto

O piloto madeirense Adriano Santos, fazendo equipa com Elsa Henriques, aos comandos de um Crawler BJ 40, conquistou no último fim-de-semana o título de campeonato ibérico de trial 4x4, na categoria super proto. Para completar uma jornada perfeita, a dupla do ASH Team/Euro4x4 Parts somou ainda o título da subclasse super proto gasolina, quando ainda falta realizar uma prova deste...