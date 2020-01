Adriana Viveiros garante presença no Mundial

Adriana Viveiros garantiu os mínimos para o Campeonato do Mundo de Juniores em atletismo, que vai decorrer entre 7 e 12 de Julho em Nairobi, capital do Quénia. A proeza foi alcançada durante o Campeonato Nacional de Marcha em estrada, que teve lugar em Porto de Mós, no domingo. A atleta da Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena (ADRAP) completou os 10km marcha em 50.00 minutos, vencendo a competição nessa distância, além de garantir a marca que assegura a presença no Campeonato de Mundo de Juniores deste ano.

Adriana Viveiros fez menos 30 segundos do que os mínimos exigidos para o Campeonato do Mundo de Juniores, garantindo já a presença na competição, que será mais um marco importante na carreira da marchadora madeirense.

Depois de um 2019 em grande, tendo conquistado o título de campeã nacional de marcha, em juvenis, Adriana Viveiros prepara-se agora para novos desafios, num percurso recheado de sucessos.

Manuel Vieira sexto em Madrid

O atleta da ADRAP alcançou o sexto lugar no Troféu Ibérico de Provas Combinadas em sub-18, que decorreu no passado fim-de-semana, em Madrid. Manuel Vieira terminou a sua prestação no heptatlo com 4363 pontos, alcançando assim o sexto lugar.

O atleta madeirense foi, recentemente, vice-campeão durante o Campeonato Nacional de Juvenis de Provas Combinadas em Pista Coberta, com 4314 pontos, marca essa que constituiu novo recorde regional de juvenis de pista coberta. Fruto dos bons desempenhos, o madeirense Manuel Vieira foi um dos convocados para representar a selecção portuguesa em Madrid.