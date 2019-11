Adolfo Brazão vai presidir a Comissão de Inquérito à Extracção de Inertes

Já está definida a composição da ‘Comissão Parlamentar de Inquérito à actuação do Governo Regional no que se relaciona com a extracção de inertes nas ribeiras e na orla costeira da Madeira’. Um despacho do presidente da Assembleia, José Manuel Rodrigues, datado do dia 21, última quinta-feira, determinou que a posse dos elementos da comissão será conferida, no dia 25, amanhã, pelo...