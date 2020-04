A pandemia de covid-19, além da necessidade de atender a questões de saúde pública, tem um efeito económico devastador. No que diz respeito às contas públicas, não são apenas as administrações, central e regional, que vão sentir uma quebra significativa nas receitas. As autarquias também se preparam para uma segunda metade de 2020 com menos ‘caixa’ e, sobretudo, um ano de 2021 muito...