Adeptos do Benfica presentes a tribunal

Os seis adeptos do Benfica que causaram fortes desacatos no restaurante Abrigo do Pastor e que agrediram violentamente dois funcionários e dois clientes já estão sob alçada da justiça tendo sido detidos no sábado por elementos da PSP. Os meliantes serão presentes a tribunal esta manhã, revelou fonte conhecedora desta operação. Ainda no sábado foram identificados para prova testemunhal...