Adeptos do Benfica armam desacatos no Abrigo do Pastor

Tudo aconteceu de sexta-feira para sábado. Pelo menos seis elementos referenciados com sendo adeptos do Benfica (usavam camisolas e outros adereços), vindos do continente, uma vez que a equipa lisboeta defronta o Marítimo nos Barreiros, causaram uma onda de desacatos no restaurante Abrigo do Pastor, originando ferimentos em pelo menos dois empregados e em outros tantos clientes...