ADC Ponta do Pargo com 100% de eficácia

A ADC Ponta do Pargo fechou ontem a sua jornada dupla disputada nos Campeonatos Nacionais da I Divisão em ténis de mesa com um saldo 100% vitorioso.

No sector masculino a formação da Calheta somou o seu sexto triunfo em outros tantos jogos, desta feita com uma vitória diante de outra equipa madeirense, a AD Galomar, que se estreia nesta época no escalão maior do ténis de mesa português....