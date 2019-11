A jornada dupla da Associação Desportivo Galomar não foi feliz a contar para o Campeonato Nacional da I Divisão masculina em ténis de mesa.

Depois de no sábado ter perdido pela margem mínima de 3-2 diante do Juncal, onde o conjunto do Caniço mediu forças com o Toledos e somou igual desaire, com os açorianos a resolveram o triunfo nos três primeiros encontros ganhando a vantagem de...