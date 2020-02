Debilitada, mal alimentada, com medo e a dormir num colchão no chão de uma divisória sem condições. Foi desta forma que, em Janeiro de 2015, numa casa da Travessa do Coronel Cunha (Funchal), agentes da PSP e elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses encontraram uma mulher de meia idade, com um défice cognitivo, que alegadamente durante seis meses teve todos os seus movimentos...