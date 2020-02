Dez elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal deslocaram-se ontem de manhã a um apartamento situado no Caminho de Santo António, depois de terem sido informados de que havia muito fumo no local.

Quando lá chegaram verificaram que se tratava de uma panela esquecida ao lume e desligaram o fogão, extinguindo o fogo.

Para o local foi mobilizado um veículo urbano de combate a incêndios,...