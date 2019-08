Acusado de drogar jovens para abusos sexuais

Duas irmãs, com pouco mais de 20 anos, escaparam por pouco de serem vítimas de abusos sexuais de um homem que utilizou uma ‘droga da violação’ para as dominar numa casa localizada na freguesia do Monte. É o que conclui a acusação do Ministério Público contra um arguido de 31 anos, cujo julgamento está agendado para 11 de Setembro, às 14h00, no Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício...