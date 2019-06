A acumulação sem limite de pensões com subvenções vitalícias já foi considerada em conformidade com as disposições legais e em desconformidade. O curioso é que foi a mesma entidade, o Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República, quem adoptou as duas interpretações, uma em 1991 e outra em 2016. Esta é uma das evidências de que é necessário proceder a uma clarificação da...