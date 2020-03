O mais recente boletim de Vigilância Epidemológica sobre a actividade gripal não epidémica, divulgado na passada sexta-feira, 6 de Março, “expressam a co-circulação de vírus influenza do tipo A e B, tendo como referência dezoito (18) casos de gripe com diagnóstico laboratorial na semana em apreço” (24 de Fevereiro a 1 de Março de 2020), menos seis do que na semana anterior e menos...