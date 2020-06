Carlos Pereira acredita plenamente que o Marítimo vai ficar na I Liga, pese embora as contas difíceis que podem ser feitas e analisadas. “A posição do Marítimo é na I divisão e continuamos a acreditar que o actual plantel, pese embora todas as críticas, tem valor mais do que suficiente para alcançar a manutenção. Já demonstrou essa qualidade em outras ocasiões e vai voltar a demonstrar...