Um grupo constituído por cerca de vinte açorianos residentes na Região há alguns anos, referências em vários quadrantes profissionais, decidiu avançar mo final do ano passado com a constituição da Casa dos Açores na Madeira. Fizeram-no por sentirem “que fazia falta um elemento que congregasse a comunidade açoriana” a viver no arquipélago madeirense.

“Pensamos nós que a Casa poderá...