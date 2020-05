Açores voltam a não registar casos

Os Açores voltaram ontem a não registar novos casos positivos de covid-19, pelo segundo dia consecutivo, mantendo até à data um total de 143 casos detectados na região.

Em comunicado, a Autoridade de Saúde Regional informa que as 252 análises realizadas nas últimas 24 horas nos dois laboratórios de referência da região - nas ilhas de São Miguel e Terceira - “não revelaram casos positivos de covid-19”.

A entidade sublinha, no entanto, que “as medidas de prevenção e contenção da pandemia devem ser mantidas e reforçadas, sempre que possível, por cidadãos e organizações públicas, privadas e do sector social”.

Até ao momento, já foram detectados no arquipélago um total de 143 casos, verificando-se 53 recuperados, 14 óbitos e 76 casos positivos activos para infecção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19.

Destes, 58 são em São Miguel, dois na ilha Terceira, quatro na Graciosa, dois em São Jorge, cinco no Pico e cinco no Faial.

A ilha de São Miguel, a maior dos Açores, passou ontem para o estado de contingência e foram levantadas as cercas sanitárias em cinco dos seus seis concelhos, com excepção do Nordeste.