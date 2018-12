O investimento público do Governo Regional dos Açores no desporto com representação nacional é de 1,8 milhões de euros, que beneficia 12 equipas e o campeão regional de ralis. Já o Governo Regional da Madeira investe 5,2 milhões de euros com o mesmo fim, apoiando 49 equipas.

Portanto, a Madeira investe quase três vezes mais do que os Açores na afirmação desportiva nacional.

Os apoios...