Para muitos utentes do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), o telefone tem sido a alternativa às consultas presenciais e às deslocações aos centros de saúde ou às urgências. Desde a entrada em vigor do plano de contingência e de combate à Covid-19, o SESARAM tem vindo a disponibilizar à população alguns números de telefone, não só no sentido de esclarecer dúvidas e orientar os utentes,...