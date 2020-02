ACIF e SDM são oficialmente parceiros da Invest Madeira

Foi ontem apresentado o novo figurino da Invest Madeira, instrumento para a diplomacia económica externa da Região, que passa a uma associação de direito privado sem fins lucrativos. Como o DIÁRIO já tinha noticiado, a Invest Madeira conta agora com dois parceiros de peso para o desenvolvimento económico regional – a ACIF e a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), e o acordo entre estas entidades e a secretaria regional da Economia foi também ontem assinado.

“A concretização do Invest Madeira numa agência com as características que tem, resulta daquilo que são as prioridades do Governo Regional”, defendeu o presidente do Governo Regional na cerimónia. A prioridade governativa de Miguel Albuquerque, reforçou, “é uma aposta no desenvolvimento, na melhor distribuição da riqueza, na erradicação da pobreza e das desigualdades, na promoção do maior número de oportunidades, na concretização de um emprego qualificado para a maioria dos madeirenses e dos porto-santenses e, no fundo, para a devolução de rendimentos às famílias”.

E isso, explicou, “só se consegue através do crescimento económico”.

Daí que esse desenvolvimento seja a “aposta prioritária deste Governo”. O chefe do Governo explica que a sua estratégia é, por isso, apoiar os empresários e criar condições para o empreendedorismo, primeiros impulsionadores do crescimento económico: “Precisamos de um ambiente favorável ao crescimento das empresas, à atracção de novos agentes e players económicos,

à criação de escala para os nossos empresários e agentes económicos”, acrescentou.

Para Miguel Albuquerque, é preciso não ter “medo” de dizer que “a base fundamental do nosso desenvolvimento é a iniciativa privada, os empresários, e os agentes económicos”, já que “não é possível avançar na melhoria das prestações, nos cuidados de saúde, na área social, sem recursos e sem garanti-los”.

Daí que, o passo seguinte seja garantir que a Invest Madeira se torne um instrumento ao serviço da economia regional.

Logo depois, subiu ao palco Paulo Portas que, a convite do Governo Regional, falou sobre ‘O que podemos esperar do Mundo em 2020: Tendências Globais e Impactos na Madeira’. Antes de dissertar sobre a economia mundial e o impacto para este ano, Paulo Portas gracejou: “Além da insularidade física a Madeira sempre teve uma virtuosa insularidade ideológica”. Sobre a conversão da Invest Madeira, “onde está presente o Governo e o sector privado”, acredita que é “o caminho certo”.

Já na palestra que preparou, falou sobre o impacto que o coronavírus terá na economia mundial, sublinhando que “o século que estamos a viver é seguramente mais asiático do que Europeu”, bem como analisou vários países, desde a Irlanda, à Alemanha, França ou América Latina: “O que se passa na Venezuela do tem realidade comparável com o que se passa com a guerra da Síria, que ainda não terminou”, afirmou, reforçando que era “inimaginável” que um dos países mais ricos do mundo seja agora “um país falhado” : “Só a dívida do governo já são 215% do PIB (...) O êxodo da Venezuela está a atingir proporções quase bíblicas. Saem os mais novos e que têm mais dinamismo, tornando mais precária a situação interna... Só à Colômbia chegaram 1.8 milhões de venezuelanos. Muitos mais do que refugiados em países em que as economias iam colapsando. É preciso meditar sobre isto”.