Cinco motociclistas ficaram ontem feridos, na sequência de acidentes ocorridos nos concelhos do Funchal e Santa Cruz.

Logo pela manhã, por volta das 9 horas, um homem de 50 anos despistou-se de moto na via rápida, no sentido Funchal-Santa Cruz, quando circulava na zona da Boa Nova. A vítima queixava-se de dores no corpo e foi socorrida no local por uma equipa dos Bombeiros Sapadores...