Quatro jovens com cerca de 20 anos ficaram feridos, na madrugada de ontem, na sequência de um acidente de viação ocorrido junto à entrada da via rápida, em São Martinho, no Funchal.

Ao que foi possível apurar, a viatura em que seguiam despistou-se por volta das 5 horas da manhã e embateu com violência numa muralha, deixando uma das vítimas encarcerada.

Três dos jovens sofreram ferimentos...