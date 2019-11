Uma viatura ligeira, de marca Ford, despistou-se ontem à tarde no túnel da Queimada, em Machico.

O condutor, um homem com cerca de 40 anos, ficou encarcerado no interior do automóvel e teve de ser retirado pelo banco traseiro pelos Bombeiros Municipais de Machico, com recurso a material de desencarceramento.

A vítima queixava-se de dores numa perna e na zona abdominal mas estava consciente...