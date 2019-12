Pelo menos 22 pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas num acidente rodoviário ocorrido ontem na região noroeste da Tunísia que envolveu um autocarro de turismo, informaram as autoridades locais, precisando que as vítimas são todas tunisinas.

Proveniente da capital do país, Tunes, e com destino para a zona de Ain Draham, que faz fronteira com a Argélia, o autocarro de turismo...