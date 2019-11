Os 35 anos de Manuel Barata enquanto artista foram celebrados com uma exposição em Julho no Aeroporto da Madeira e terminam com um segundo momento expositivo que inaugurou terça-feira no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos. Lá estão obras do portuense que trocou a capital do Norte pela Madeira, assim como de um conjunto de artistas que o têm acompanhado neste percurso,...