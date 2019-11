“Acho que vamos fazer um bom jogo na Luz”

José Gomes prepara-se para o seu primeiro teste de fogo, no Marítimo, quando amanhã jogar na Luz frente ao Benfica, no reatamento da Liga. E o novo treinador do Marítimo, sobretudo, mostra-se confiante no trabalho que já desenvolveu nestes dias com o plantel maritimista. “Acredito que os jogadores estão a agarrar a proposta de jogo que lhe propusemos. Se estas duas semanas serão...