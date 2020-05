Francesco Joyce Anacoura é guarda-redes nascido em 1994, em Milão. Produto do Inter, passou, depois, nas categorias de base do Parma e Juventus. Chegou a Portugal pela porta do Cova da Piedade. O Marítimo contratou-o esta temporada, mas veio encontrar a concorrência de Charles e Amir, pelo que, até ao momento, apenas jogou pelos Sub-23, pelos quais fez 15 jogos na Liga Revelação....