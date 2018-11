A Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, ao abrigo do protocolo de apoio às Juntas assinado com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, procedeu a obras de alargamento, normalização do piso e colocação de varandins, do acesso pedonal à vereda da Ribeira da Caixa.

Esta intervenção, com uma extensão de cerca de 200 metros, vem permitir o acesso de macas de forma mais segura às moradias...