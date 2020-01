Até 10 anos de prisão é a pena máxima que arrisca apanhar o idoso que na tarde de 24 de Março de 2019, na Quinta do Leme, Santo António, supostamente ateou fogo à própria casa, provocando a sua total destruição. O arguido de apelido Camacho, que geria um bar no rés-do-chão do imóvel, está em prisão preventiva e começou ontem a ser julgado, no Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício...