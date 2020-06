“Abrimos caminho para que outros gays casassem na Madeira”

Mário e Renato Freitas casaram-se a 3 de Setembro de 2010, no Funchal, três meses depois da lei que permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo entrar em vigor em Portugal. Foram dos primeiros casais homossexuais a fazê-lo na Madeira e, conta Mário ao DIÁRIO, os primeiros a marcar a data do casamento. Hoje, quase a celebrar 10 anos de união desde a cerimónia, recordam o momento: “Na altura andei a fugir da imprensa. Fiquei apavorado quando saiu uma notícia no DIÁRIO a dizer que o primeiro casamento gay [na Madeira] estava marcado. Mas não dizia em que data e consegui deixar tudo restrito. Fomos os primeiros a marcar, mas foi um casal lésbico que se casou primeiro”.

Nessa manhã de Setembro, Mário e Renato vestiram-se a rigor, ambos de smoking escuro, cravos na lapela, e seguiram para a conservatória que celebraria a união. E até trocaram alianças, benzidas dias antes por um padre de uma paróquia no Funchal: “A pedido de uma amiga o padre aceitou dar-nos bênção os olhos da igreja. Queria mesmo porque sou católico e até isso consegui, mesmo que clandestinamente. O padre disse-nos que o que interessa é o amor estar entre todos, mais nada além disso. Casámos no civil e depois do registo fomos almoçar com os nossos padrinhos, um homem e uma mulher”.

O copo de água foi à tarde, no piso superior do Forte de São Tiago, que o casal pediu que ficasse vedado a olhares curiosos. “Tinha medo que alguém visse”, revela. “Na altura todos queriam saber quem era”. Resguardou-se.

Mário pediu aos cerca de vinte convidados que não levassem telemóveis ou máquinas fotográficas. As únicas imagens que ficariam para recordar a festa, estavam exclusivamente entregues a um fotógrafo contratado: “Como sou artista, bailarino, tinha medo do preconceito e de ficar sem trabalhos. Na altura ainda era assim, tinha medo. E não queria expor a vida do meu marido, havia muita homofobia”.

A recepção aos convidados foi no espaço ao ar livre e o jantar já no interior: “A festa foi no salão principal, em baixo. Tinha um tapete vermelho, discoteca com bar aberto, tudo muito restrito. O casamento é uma coisa séria, não queria palhaçadas, há gays e gays. Costumo dizer: sou artista, mas é de bailado, não é de circo”.

E planeou a festa, como manda a tradição: “Teve um bolo com dois andares, jantar bufete, brindes, que eram um bouquet de flores para cada convidado e um cestinho das lembranças. Fiz tudo como manda o figurino”. Mas inovaram: em vez de atirarem um ramo de flores, foi com os cravos que levavam na lapela que eternizaram esse momento: “Eu atirei o meu às mulheres e o meu marido jogou aos homens”, recorda Mário. O cravo, como símbolo de liberdade?, perguntamos. A intenção era essa: “Ficamos contentes porque o nosso país tinha legalizado. Antes, já tínhamos planeado ir a Espanha casar, queríamos mesmo isto. E não é só o casamento em si, a cerimónia, há outras regalias que conseguimos adquirir. No IRS, por exemplo, temos os mesmos benefícios que um casal heterossexual. É mais vantajoso estar legalmente casado, do que só ‘junto’”.

Hoje, tem orgulho de chegar a qualquer local e apresentar Renato como seu marido: “Faço questão de dizer. Agora estou num hotel de férias e fomos bem aceites como casal. Hoje já é mais normal”. O que não quer dizer que a homofobia se tenha extinguido. Mário conta que ainda existe preconceito na Madeira, embora com menos intensidade. Só que agora as ofensas chegam pelas redes sociais: “Ficou mais suavizado, já não dizem pela frente, mas dizem tudo e mais alguma coisa no facebook. Está mais ou menos igual, só que é ‘anti-chique´ dizer que não se aceita e então não é genuíno. Mas também quem não aceita, isso já depende dessa pessoa, não de nós”. Já sobre o casamento, Mário tem outra opinião: “Passou ao lado, não se fala muito nisso. No fim de contas o casamento é um contrato e ninguém liga. A homofobia é que continua a existir, embora os jovens já encarem melhor .A sociedade demora a modificar-se, mas a educação vem de casa e se os pais já aceitam, os filhos também. Vamos aguardar mais um bocadinho”. Onde ainda encontra mais resistência, revela, é nos meios rurais, dos únicos lugares onde evita usar a expressão ‘meu marido’.

Quando questionado sobre o Madeira Pride, que tem enchido as ruas do Funchal de evento para evento, Mário aponta que não concorda “muito com essas manifestações”. É que para o artista, quando comparado com outros países, Portugal está numa posição de liderança no que diz respeito aos direitos LGBT e a iniciativa acontece porque se tornou um hábito: “Acho que é para dizer ‘estamos aqui’, não é para reclamar de nada. Até porque não temos nada para reclamar. Mas é curioso acontecer na Madeira, não era esperado. Houve uma mudança, eu tinha medo de dizer que ia casar e agora já não tenho”. E, desde há quatro anos, a adopção de crianças por casais do mesmo sexo também foi um direito conquistados no país, outro dos passos que Mário considera imprescindíveis para a igualdade, apesar de nem Mário, nem Renato terem esse plano.

E se há dez anos se escondia da imprensa por causa do estigma social, agora Mário Lino Freitas conversou com o DIÁRIO sem qualquer resistência ou incómodo por mostrar o rosto. E até com orgulho: “Servi de rato de laboratório. As pessoas deixaram passar uns meses, viram que não se passou nada e então começaram a casar. Fui dos primeiros. Abrimos caminho para que outros casais gay se casassem na Madeira”.