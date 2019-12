A paixão pelas motas começou quando Tiago Gaspar tinha oito anos. Na altura, os seus pais ofereceram-lhe uma mota para dar os primeiros passos no motocross e desde então, passados 32 anos, nunca mais quis saber de outra coisa senão o enduro. Ora, de forma a assinalar as suas 40 Primaveras, o destemido madeirense quis desafiar-se e participar na 8.ª edição do ‘Sahara Desert Challenge’,...