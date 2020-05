O Teatro Metaphora – Associação de Amigos das Artes, em parceria com o município de Câmara de Lobos, lançou um desafio intitulado ‘A tua ideia conta!’, destinado a jovens residentes no concelho. As inscrições arrancaram em Março e terminam a 30 de Maio e a ideia vencedora poderá ser implementada, contando com uma dotação até ao montante máximo de 5 mil euros.

Este ‘Banco de Ideias’...