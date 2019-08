Afinal porque é que pecamos e porque é tão difícil resistir à tentação? É isso mesmo que Jack Lewis neurobiólogo, apresentador de televisão, autor do ‘podcast’ ‘His Geek Chic Weird Science’ e do ‘blogue’ ‘Sort Your Brain Out’ (www.drjack.co.uk) tenta responder no seu mais recente livro, ‘A Ciência do Pecado’. Doutorado em Neurociência (University College London), a sua investigação...