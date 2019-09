Na área de competências da Secretaria da Inclusão e Assuntos Sociais, há um antes e um depois de Rubina Leal. Com a saída desta, motivada pela candidatura à presidência da Câmara Municipal do Funchal, e a entrada da até então presidente do Conselho Directivo do Instituto de Emprego da Madeira, Rita Andrade, aquele departamento do Governo perdeu peso político. Rubina Leal é uma pessoa...