“A saída dos madeirenses seria o colapso de Jersey”

O presidente do Governo Regional acredita que a comunidade madeirense radicada em Jersey e também em Inglaterra não será penalizada com a saída do Reino Unido da União Europeia.

“O Brexit não vai pôr em causa a nossa comunidade. Nada vai mudar de substancial porque seria o colapso de Jersey”, disse o governante durante o almoço com empresários portugueses empregadores de mão de-obra...