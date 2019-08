A quarta melhor atleta do Mundo é madeirense

Podemos afirmar que, por duas ocasiões, até ao momento, a quarta melhor nadador dos Campeonatos do Mundo de Masters em natação, que se está a disputar em Gwangju, na Coreia do Sul é madeirense.

Trata-se de Susana Sousa Gomes, do Clube Naval do Funchal, que ontem voltou a conquistar um quarto lugar, agora na prova dos 50 metros mariposa, depois de no dia anterior ter repetido o feito...