O Face Model of the Year 2019 ‘caminha’ a passos largos para a grande final. O concurso, organizado pela Face Models, agência da criadora madeirense Fátima Lopes, escolhe este sábado, 7 de Setembro, às 17h30 no Jupiter Lisboa Hotel, aqueles que mais se destacarem na área de passerelle, tendo em vista uma carreira na moda portuguesa e estrangeira.

“Além de ser uma forma de irmos buscar...