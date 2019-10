“A prioridade é a isenção do IVA no veterinário”

O Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários (OMV), Jorge Cid, esteve ontem na Madeira para comemorar o Dia do Médico Veterinário, o 28.º aniversário da OMV e o Dia Mundial do Animal.

Os donos dos cães, gatos e furões vão ter de pagar 2,5 euros as partir do final de Outubro, quando fizerem o registo obrigatório no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC), uma nova...