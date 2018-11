Petit não perdeu tempo, desde que aceitou ser o treinador do Marítimo, sucedendo a Cláudio Braga. Aliás, ontem foi mesmo um dia inteiro e intenso para o antigo internacional português, que viajou para a Madeira, desde a cidade do Porto, bem cedo, aterrando no Aeroporto Cristiano Ronaldo pouco depois das 8 da manhã. Briguel fez as honras da casa e transportou o novo técnico maritimista,...