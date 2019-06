‘A Pereira Brava’ para ver hoje no Fórum Madeira

Desenrola-se nesta noite de sábado uma nova sessão de ‘MFF Screenings’, pelas 21 horas, nos cinemas do Fórum Madeira, desta feita com a exibição da película ‘A Pereira Brava’, que faz parte da selecção oficial do Festival de Cinema de Cannes e que conta com o cunho do reputado director Nuri Bilge Ceylan.

Nesta hipnótica e comovente história de descoberta, Sinan é um jovem autor em...