A perder público no estádio

O Marítimo tem vindo a perder público desde a última temporada, este ano de forma mais notória desde que o Estádio do clube foi inaugurado, com as suas quatro bancadas, em Dezembro de 2016. Nessa temporada, com Daniel Ramos que havia rendido PC Gusmão, o estádio do Marítimo havia recuperado o seu estatuto de ‘caldeirão’, pelas bancadas normalmente cheias e pelo fervor clubístico...