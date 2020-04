Comemorou-se ontem o Dia Mundial dos Guarda-redes. Um posto especifico numa equipa de futebol, o mais solitário dos jogadores em campo, cuja evolução ao longo do tempo tem sido evidente. Tendo sido o futebol institucionalizado, em Inglaterra, em 1863, só em 1871 as regras fizeram então referência ao guarda-redes como único jogador com a liberdade de usar as mãos para proteger a...