Sara Nascimento fez parte das ‘Ninfas do Atlântico’, grupo de canto lírico que venceu o ‘Got Talent Portugal’, em 2018, tendo o percurso no programa da RTP-1 sido bastante elogiado por ter recebido na audição o triplo botão dourado do júri, que deu acesso directo à semi-final.

A cantora, de 20 anos, começou a cantar aos 4 anos, no festival Art’Camacha, onde subiu ao palco pela...