As eleições legislativas regionais estão marcadas para 22 de Setembro e é essa data que está a definir o ritmo dos debates parlamentares. Ontem, na última sessão plenária ordinária da actual legislatura - hoje terá lugar o debate do Estado da Região -, tanto as medidas propostas pelo governo regional como os argumentos da oposição foram marcados pelo discurso de pré-campanha.

