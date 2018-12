A melhor ilha do mundo pela quarta vez consecutiva

A Madeira foi distinguida pela quarta vez consecutiva como ‘Melhor Destino Insular do Mundo’, repetindo assim o feito obtido em 2017, 2016 e 2015.

O veredicto foi anunciado ontem à noite na cerimónia da 25.ª edição dos World Travel Awards, ‘óscares’ do turismo a nível mundial que foram entregues este sábado no Pátio da Galé, no Terreiro do Paço, em Lisboa, com 55 candidatos portugueses...