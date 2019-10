O rock vai invadir a cidade e ganhar contornos nunca antes vistos na baixa da capital madeirense, mais concretamente na Praça CR7. Tudo porque já no próximo dia 31 de Outubro (quinta-feira), pelas 21 horas, em plena noite de ‘Halloween’, as tradicionais bruxas vão dar lugar ao ‘ribombar’ da bateria e aos ‘gemidos’ dos acordes das guitarras com a presença dos Zorg, banda nacional...