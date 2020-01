Menos de uma semana depois da despedida por altura da aposentação e na véspera de ser homenageado no Serviço de Saúde da Região (acto acontece às 9 horas de hoje no auditório do Hospital Dr. Nélio Mendonça), o médico pneumologista Ricardo Crawford Nascimento recebeu o DIÁRIO em sua casa e falou sobre o seu percurso. Abordou os quase 42 anos dedicados à saúde regional, os 32 como...