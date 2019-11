“A Madeira será o nosso grande motor de crescimento”

Fundou a Inovtravel em Março de 2013 e, na altura, criou a marca ‘Why Azores’ (agora ‘Azores Getaways’), mas também a ‘Why Madeira’ já pensando no futuro momento da expansão como operador turístico dedicado ao ‘incoming’ de norte-americanos dos Estados Unidos e do Canadá. Cresceu de tal forma que, desde o início do ano, começou a vender o ‘Portugal Getaways’ para venda de pacotes de viagens com combinações várias. Olha para estas ilhas, agora com natural expectativa, sobretudo porque o Turismo da Madeira está fortemente apostada em atrair os turistas desses países como principal mercado alternativo aos tradicionais.

Foi um dos oradores convidados da XIII Conferência Anual de Turismo e recebeu uma ‘proposta’ da plateia para criar um ‘Madeira Getaways’. Como tem sido a sua experiência nestes seis anos de actividade? Desde o início quando criámos o projecto, na altura, chamava-se ‘Why Azores’ e não ‘Azores Getaways’ como agora, reservamos o domínio ‘Why Madeira’. Não o disse ali na conferência para não gerar mais ‘buzz’, mas a ideia era, efectivamente, depois de provarmos o conceito nos Açores, partirmos rapidamente para a Madeira, onde sabíamos que teríamos mais público para vender. Mas, o sucesso acabou por ser maior do que esperávamos e acabamos por nos concentrar sempre no crescimento da marca ‘Azores Getaways’ e fomos descurando um pouco o destino Madeira e não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Mas agora que temos uma dimensão que nos permite trabalhar em diferentes frentes ao mesmo tempo, estamos preparados para fazer o ‘Portugal Getaways’, no qual começamos a destacar o produto da Madeira.

E qual é o vosso modelo de negócio? O nosso posicionamento é oferecermos uma solução chave na mão de hotéis criteriosamente seleccionados por nós, e também actividades que testamos e garantimos que têm a qualidade para o nosso cliente. Fazemos uma curadoria do produto e oferecemos um conjunto de ofertas muito diferenciadas, senão estamos a concorrer com a Expedia, por exemplo, e outros canais online que vendem essencialmente ‘voo + hotel’ e é o cliente que faz essa selecção do produto. Na verdade, na Madeira já temos experiência de alguns anos, temos fornecedores de referência, como sãos o Pestana e o Grupo Savoy, entre outros, e sentimos que temos capacidade de oferecer aos nossos clientes produtos muito alinhados com a nossa política para a ‘Azores Getaways’, algo que não conseguimos fazer para o Algarve ou Lisboa, por exemplo, porque ainda não fizemos esses trabalho de selecção. A Madeira em 2020, é para nós com a nossa marca ‘Portugal Getaways’, o nosso grande motor de crescimento, se tudo correr bem. E vamos canalizar todos os nossos esforços para cá, será o ano da Madeira.

Concorda com a ideia que a Madeira precisa redefinir o seu conceito, ou a imagem que deve vender lá fora? Melhor, como é que vai vender a Madeira? Tenho pensado em vender a Madeira como um destino exótico, que ninguém conhece, um lugar pouco conhecido (ou desconhecido) pelos americanos, mas simultaneamente é um destino maduro, um dos mais reconhecidos na Europa, tem ganho imensos prémios internacionais. Portanto, é um destino que possibilita uma tarde de aventura na serra com um jantar num dos melhores restaurantes do país, com hotéis fantásticos e ao melhor nível do que há internacionalmente, É uma proposta de valor muito interessante, se pensarmos nisso. A maioria das pessoas com algum poder de compra gostam, efectivamente, de experienciar coisas novas, mas também gostam do conforto. Toda a gente gosta de dormir num bom hotel. Por exemplo, nos Açores a oferta de bons hotéis é menor do que na Madeira. Em teoria, será muito mais fácil do que nos Açores.

Foi um trabalho difícil colocar os Açores no mapa dos norte-americanos? Quando começamos havia menos fotografias e vídeos dos Açores, menos hotéis, e era muito mais difícil construir elementos de comunicação que cativassem rapidamente as pessoas. Hoje em dia esses meios já existem e podem ser seleccionadas fotografias e reeditados vídeos, num destino como a Madeira, exótica e de natureza fantástica, mas atenção, também tem hotéis do melhor. Teremos de atrair as pessoas para este produto através do nosso site. E temos ainda que lhes dizer, por não termos ligações directas aos EUA, que Lisboa é fantástica, mas agora o que é mesmo interessante é ir também à Madeira. Já muita gente foi a Lisboa e está a repetir, teremos que insistir na ideia que vir a Portugal e não vir à Madeira não faz sentido. Esse tem de ser o tom da comunicação, apresentado um destino de natureza e sofisticado.

Por norma o turista estrangeiro passa cinco a seis dias na Madeira. Como captar esses turistas a vir cá dar um saltinho e por quantos dias? Dependerá muito se as pessoas estão já reformadas ou não. Em média, a estadia de um americano em Portugal rondará os 9 a 10 dias, porque tipicamente pegam no carro, ficam uns dias em Lisboa e, depois, vão para o Algarve ou, cada vez mais, para o Norte. Nunca fazem uma viagem desta dimensão para ficarem só 3 ou 4 dias. Há pessoas, efectivamente, a fazer ‘short breaks’ de Nova Iorque para Lisboa para um fim-de-semana, mas apenas uma franja. Para uma viagem intercontinental planeiam ter mais alguns dias para fazer múltiplas cidades, não necessariamente só dentro de Portugal, também cidades europeias. No caso da Madeira, provavelmente vamos ter uma estadia média de 4 a 5 noites, por isso vamos criar produtos com durações mais extensas para quem tem mais tempo. Há, garantidamente, clientes que vão ficar três dias por cá, três em Lisboa e três nos Açores. Com a tecnologia que temos podemos criar itinerários muito diversos para agradar o máximo de pessoas, numa gestão flexível do itinerário e de forma directa, sem intermediários, estimulando a compra por impulso como é norma nos norte-americanos.

E quanto isso poderá custar em termos de promoção? A execução é que é a parte mais sensível deste projecto, ou seja como vamos colocar o produto à frente do cliente. Já tivemos uma reunião com o Governo Regional, onde houve uma declaração de intenções da sua parte em analisar um plano de promoção que será submetido por nós na próxima semana (esta semana). Houve abertura para trabalharmos em conjunto para vermos que recursos é que iremos conseguir juntar aqui na Madeira para alocarmos à produção nos EUA. O investimento da Associação de Turismo dos Açores para conseguir os resultados actuais (de 14.500 hóspedes em 2013 para quase 80 mil ainda com 2019 por terminar) rondou verbas superiores a um milhão de euros por ano só nos EUA, aplicado nas feiras tradicionais, no apoio a campanhas de cobranding digital, press trips e afins. O retorno é muito interessante e os números também são, embora para a Madeira 80 mil turistas não seria propriamente uma mudança de paradigma – 1.933 hóspedes e 7.753 dormidas até Julho de 2019, crescimento de 14% face aos 1.694 hóspedes e 7.387 dormidas em 2018 –, mas nos Açores revolucionou o turismo, porque os EUA ultrapassaram a Alemanha como principal mercado internacional nas ilhas. São turistas que gastam mais, especialmente os que viajam no Verão. Nos Açores, há a sazonalidade, o que não ocorre na Madeira, permitindo lá termos preços muito mais competitivos. Mesmo no Verão, os preços nos Açores são muito mais elevados tendo em conta o nível de serviço, mas vemos que os norte-americanos são os que gastam mais na restauração, mais no hotel, no bar, que dão mais gorjetas e, portanto, o retorno para a economia será mais elevado, mesmo tendo em conta que o custo de aquisição por passageiro seja superior ao da Alemanha. Acima de tudo, tem aumentado o número de visitantes mas tem-se mantido o custo da promoção, o que significa que estamos a ser mais eficientes e há um efeito bola da neve que poderá também vir a ocorrer na Madeira.

Há um conjunto de factores que causam alguma incerteza, mas se fizermos valer o destino pelas suas características intrínsecas, a procura natural irá surgir e mesmo que não haja ligações directas ou havendo deixar de haver como aconteceu nos Açores com a Delta, as pessoas vão continuar a vir cá, porque entretanto a Madeira ficou no mapa. A estratégia agora é clara e é apostar naquele mercado e a cinco anos, com métricas bem definidas para se ir avaliando a progressão. Mas a táctica tem de ser partir já em Janeiro, que é o melhor mês de vendas nos EUA, já com produto no mercado, com campanhas de comunicação de grande escala e começar, no imediato a trazer mais gente cá. Acredito tanto nessa aposta que no orçamento da nossa empresa já incluímos um aumento substancial das vendas do destino Madeira, mesmo sem ter definido o que vamos fazer em conjunto com as autoridades da Madeira. Estamos investidos nisto e temos a certeza que vai vender bastante, pelo menos mais do que está actualmente.

